أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 03:44

كتب : FilGoal

يوسف رمضان

ودع السباح المصري يوسف رمضان أولمبياد طوكيو من نصف النهائي بعد سباق 100 متر فراشة الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

واحتل يوسف صاحب الـ18 عاما المركز الثامن في نصف النهائي الأول من أصل ثمانية سباحين خاضوه بزمن قدره 52.72 ثانية.

وتقام منافسات نصف النهائي بمشاركة 16 سباحا مقسمين على سباقين، ويتأهل أول ثمانية إلى النهائي.

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وإجمالا احتل يوسف المركز الـ16 في نصف النهائي.

وكان يوسف تأهل لنصف النهائي بعدما أنهى الترتيب العام في المركز الـ14.

وأنهى يوسف السباق رقم 5 من المنافسات في المركز الثاني خلال 51.67 ثانية محققا زمنا أفضل من زمنه الشخصي (51.83 ثانية) ليتأهل للدور التالي.

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