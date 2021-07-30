أولمبياد طوكيو 2020 - اليابان قد تضيف مناطق قريبة من طوكيو إلى حالة الطوارئ بسبب كورونا

مازال فيروس كورونا يضرب بقوة في اليابان وتشهد عدد الحالات ارتفاعا يوميا كبيرا.

وحسبما ذكرت شبكة "رويترز" في تقرير لها صباح اليوم الجمعة فإنه هناك خلال اجتماع الحكومة اليابانية تم اقتراح تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى الـ31 من شهر أغسطس المقبل في ثلاث مناطق قريبة من العاصمة طوكيو بالإضافة لمحافظة أوساكا.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا أمام لجنة من الخبراء إنه ينبغي تمديد حالة الطوارئ في تلك المناطق.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على القرار في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأعلنت طوكيو تسجيل 3856 حالة بكورونا مساء أمس الخميس بعدما كان عدد الحالات يوم الأربعاء هو 3177.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عدد الحالات اليومية في البلاد تجاوز الـ10 آلاف لأول مرة.

وأكد وزير الاقتصاد الياباني أن بلاده تعاني بالفعل من الضغط على نظام الرعاية الصحي وأنهم يريدون قمع انتشار الفيروس بكل الوسائل.

وفي الوقت ذاته نفى المسؤولون عن تنظيم الأولمبياد وجود أي صلة بين المنافسات وبين ارتفاع عدد المصابين بكورونا في طوكيو.

إذ أن جميع المشاركين في الأولمبياد يقبعون داخل نظام فقاعة صارم لمنع انتشار الفيروس بالإضافة لمنع الحضور الجماهيري للألعاب.

ولكن الخبراء أعربوا عن قلقهم بأن تنظيم الأولمبياد أعطى رسالة مربكة للشعب الياباني في مطالبتهم بالحد من الأنشطة لمنع انتشار الفيروس.

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