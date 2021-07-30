أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا ينهي منافسات التجديف في المركز 14

أنهى عبد الخالق البنا لاعب مصر في منافسات التجديف سباقه في المركز 14 بالترتيب العام.

وكان البنا قد نجح في التأهل من التصفيات للعب على المراكز من 13 إلى 18.

واختتم عبد الخالق البنا منافسات سباقه في المركز الثاني بزمن قدره 7 دقائق و72 جزء من الثانية.

وبذلك يكون البنا قد أنهى في المركز الرابع عشر بالترتيب العام.

وكان البنا قد أنهى منافسات أولمبياد ريو 2016 في المركز العاشر في الترتيب العام.

وحقق البنا وقتها زمن قدره 6 دقائق و54 ثانية و94 جزء من الثانية.

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