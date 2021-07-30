أولمبياد طوكيو - السعودية تعلن خوض تهاني القحطاني للمواجهة أمام لاعبة إسرائيلية

قررت تهاني القحطاني لاعبة الجودو السعودية عدم الانسحاب، وخوض مباراتها أمام اللاعبة الإسرائيلية في منافسات أولمبياد طوكيو.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، بأن تهاني القحطاني سيتخوض المواجهة أمام اللاعبة الإسرائيلية هيرشوكو راز في منافسات الجودو لوزن +78 كج.

وستقام المباراة في تمام الساعة 4:48 فجر الجمعة بتوقيت مصر.

🗓 30 يوليو ⏰ 5:48ص بتوقيت 🇸🇦 تدخل لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' المواجهة أمام اللاعبة الإسرائيلية 'هيرشوكو راز' وذلك في الدور الاقصائي لمنافسة الجودو +78 سيدات لدورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 كـل التـوفيـق تهــاني 🇸🇦🙏#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/ilhuehe5Hf — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 29, 2021

دورة أولمبياد طوكيو شهدت انسحاب فتحي نورين لاعب الجودو الجزائري من المنافسات لاحتمالية تواجهه مع لاعب إسرائيلي في الدور الثاني. (طالع التفاصيل)

وتشارك السعودية في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخها بحثا عن الذهبية الأولى تاريخيا بعد الحصول على فضية وبرونزية في 11 مشاركة سابقة.

وحقق العرب 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بواقع ذهبية، وفضية، وثلاث برونزيات.

تونس حققت ذهبية وفضية، فيما حققت الأردن فضية، وحققت مصر وبرونزيتان، بجانب برونزية للكويت.

طالع ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو من هنا. (طالع التفاصيل)