أولمبياد طوكيو - السعودية تعلن خوض تهاني القحطاني للمواجهة أمام لاعبة إسرائيلية

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

تهاني القحطاني لاعبة الجودو السعودية

قررت تهاني القحطاني لاعبة الجودو السعودية عدم الانسحاب، وخوض مباراتها أمام اللاعبة الإسرائيلية في منافسات أولمبياد طوكيو.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، بأن تهاني القحطاني سيتخوض المواجهة أمام اللاعبة الإسرائيلية هيرشوكو راز في منافسات الجودو لوزن +78 كج.

وستقام المباراة في تمام الساعة 4:48 فجر الجمعة بتوقيت مصر.

أخبار متعلقة
تقرير: أحمد المحمدي يقترب من الأهلي السعودي الإسماعيلي يفوز وديا على أبها السعودي أولمبياد طوكيو 2020 – السعودية تودع بالخسارة ضد ألمانيا.. وكوريا تشعل مجموعتها لاعب ألمانيا الأولمبي يتقدم لصديقته بالزواج بعد مباراة السعودية

دورة أولمبياد طوكيو شهدت انسحاب فتحي نورين لاعب الجودو الجزائري من المنافسات لاحتمالية تواجهه مع لاعب إسرائيلي في الدور الثاني. (طالع التفاصيل)

وتشارك السعودية في أولمبياد طوكيو بأكبر بعثة في تاريخها بحثا عن الذهبية الأولى تاريخيا بعد الحصول على فضية وبرونزية في 11 مشاركة سابقة.

وحقق العرب 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بواقع ذهبية، وفضية، وثلاث برونزيات.

تونس حققت ذهبية وفضية، فيما حققت الأردن فضية، وحققت مصر وبرونزيتان، بجانب برونزية للكويت.

طالع ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو من هنا. (طالع التفاصيل)

طوكيو 2020 السعودية الجودو تهاني القحطاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – منافسات مصرية عديدة في ثامن الأيام الأولمبية 4 دقيقة | طوكيو 2020
مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه حول تأجيل لقاء بيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
ودية ثالثة.. الزمالك يواجه المجد السكندري السبت ساعة | الدوري المصري
رسالة من مشجع إنجليزي للسفارة الإيطالية بلندن: ربحتم بالعنف والغش ساعة | يورو 2020
مدرب أسوان: صراع القمة والقاع سيستمر للجولة الأخيرة.. وأسامة: المباريات الـ 4 المقبلة دوري منفرد ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو - السعودية تعلن خوض تهاني القحطاني للمواجهة أمام لاعبة إسرائيلية ساعة | طوكيو 2020
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا شكوى لـ فيفا ضد ساسي وإنذار للدحيل.. ولن نرسل البطاقة الدولية ساعة | الدوري المصري
ساسولو: بيانيتش لـ يوفنتوس أسهل من ضم لوكاتيلي.. ولن نبيع نجومنا بعد 8 أغسطس 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك