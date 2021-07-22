انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لاحتمالية مواجهة لاعبا إسرائيليا

قرر لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين اليوم الخميس الانسحاب من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية فثي تقرير لها فإن القرار جاء لاحتمالية مواجهة نورين للاعب إسرائيلي حال تجاوزه المباراة الأولى.

وكان من المفترض أن يواجه فتحي نورين منافسه السوداني محمد عبد الرسول في دور الـ32 من أولمبياد طوكيو لوزن تحت 73 كجم.

لكن احتمالية مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16 جعلت اللاعب الجزائري ينسحب مقدما على الرغم من سفره إلى طوكيو بالفعل.

وأشار التقريري إلى أن الاتحاد الجزائري للجودو لم يعلق على قرار حمدي نورين حتى الآن.

وتوج فتحي نورين بلقب دورة الألعاب الإفريقية في شهر مايو الماضي في نفس الوزن الذي كان من المفترض أن ينافس فيه في الأولمبياد.