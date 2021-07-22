انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لاحتمالية مواجهة لاعبا إسرائيليا

الخميس، 22 يوليه 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

فتحي نورين لاعب الجودو الجزائري

قرر لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين اليوم الخميس الانسحاب من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية فثي تقرير لها فإن القرار جاء لاحتمالية مواجهة نورين للاعب إسرائيلي حال تجاوزه المباراة الأولى.

وكان من المفترض أن يواجه فتحي نورين منافسه السوداني محمد عبد الرسول في دور الـ32 من أولمبياد طوكيو لوزن تحت 73 كجم.

أخبار متعلقة
الأولمبية تكشف ترتيب ظهور أعضاء بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو أولمو: طاهر استحق الطرد بعد تدخله على سيبايوس.. ما فعله الحكم غريب مجموعة مصر - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي مينجويزا وسيبايوس

لكن احتمالية مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16 جعلت اللاعب الجزائري ينسحب مقدما على الرغم من سفره إلى طوكيو بالفعل.

وأشار التقريري إلى أن الاتحاد الجزائري للجودو لم يعلق على قرار حمدي نورين حتى الآن.

وتوج فتحي نورين بلقب دورة الألعاب الإفريقية في شهر مايو الماضي في نفس الوزن الذي كان من المفترض أن ينافس فيه في الأولمبياد.

طوكيو 2020 فتحي نورين الجزائر
نرشح لكم
أخر الأخبار
انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لاحتمالية مواجهة لاعبا إسرائيليا 16 دقيقة | طوكيو 2020
مؤتمر موسيماني: لن أختلق أعذارا بعد التعادل مع البنك الأهلي.. والكرة عاقبتنا 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر خالد جلال: لعبنا على سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا 30 دقيقة | الدوري المصري
بهدف في الوقت قاتل.. البنك الأهلي يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على قمة الدوري 58 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا: مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم.. في الوقت المناسب ستعرفون كل شيء ساعة | الدوري الإسباني
الأولمبية تكشف ترتيب ظهور أعضاء بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو ساعة | طوكيو 2020
سكاي تكشف آخر تطورات مصير بوجبا ويونايتد وموقف سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمو: طاهر استحق الطرد بعد تدخله على سيبايوس.. ما فعله الحكم غريب 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 2 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك