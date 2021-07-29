مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا شكوى لـ فيفا ضد ساسي وإنذار للدحيل.. ولن نرسل البطاقة الدولية

الخميس، 29 يوليه 2021 - 23:55

كتب : أحمد الخولي

فرجاني ساسي - الزمالك

كشف مصدر في نادي الزمالك إرسال شكوى ضد فرجاني ساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإنذار ضد نادي الدحيل القطري.

وانضم ساسي لصفوف الدحيل القطري بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "أرسلنا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فرجاني ساسي وإنذار ضد الدحيل القطري وأن إي إجراءات ستتم ستكون غير صحيحة لأنه عقده مستمر مع النادي".

أخبار متعلقة
الدُحيل يعلن ضم فرجاني ساسي خبر في الجول - الزمالك يتمم إعداد ملف شكوى ساسي قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل الزمالك يعلن رفع ملف فرجاني ساسي إلى فيفا

وأضاف "نأخذ كافة الإجراءات لأن عقد اللاعب لم ينته مع الزمالك لأن الدوري المصري ما زال مستمرا".

وأوضح "لن نرسل البطاقة الدولية للنادي القطري وسنحافظ على حقوقنا".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فأن إدارة الزمالك حضرت ملف كامل بخصوص الشكوى التي سيقدمها ضد فرجاني ساسي.

ملف نادي الزمالك سيحتوي على خطاب من اتحاد الكرة بخصوص موعد انتهاء الموسم الكروي والأمور المالية المختصة بمستحقاته والخصومات الخاصة به بسبب تغيبه عن التدريبات.

الزمالك سيرفق بالملف أيضا المخاطبات التي كانت بين النادي ومحامي اللاعب في الفترة الأخيرة.

الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق رفع ملف اللاعب إلى فيفا (طالع التفاصيل)

وأعلن ساسي رحيله عن الزمالك في وقت سابق مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

فرجاني ساسي الزمالك الدحيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
ودية ثالثة.. الزمالك يواجه المجد السكندري السبت 45 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من مشجع إنجليزي للسفارة الإيطالية بلندن: ربحتم بالعنف والغش 53 دقيقة | يورو 2020
مدرب أسوان: صراع القمة والقاع سيستمر للجولة الأخيرة.. وأسامة: المباريات الـ 4 المقبلة دوري منفرد 58 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو - السعودية تعلن خوض تهاني القحطاني للمواجهة أمام لاعبة إسرائيلية ساعة | طوكيو 2020
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا شكوى لـ فيفا ضد ساسي وإنذار للدحيل.. ولن نرسل البطاقة الدولية ساعة | الدوري المصري
ساسولو: بيانيتش لـ يوفنتوس أسهل من ضم لوكاتيلي.. ولن نبيع نجومنا بعد 8 أغسطس ساعة | الدوري الإيطالي
محمد شريف ينتزع الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري
فان دايك يوجه رسالة شكر للجميع "مجرد بداية.. سنواصل العمل" ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك