مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا شكوى لـ فيفا ضد ساسي وإنذار للدحيل.. ولن نرسل البطاقة الدولية

كشف مصدر في نادي الزمالك إرسال شكوى ضد فرجاني ساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإنذار ضد نادي الدحيل القطري.

وانضم ساسي لصفوف الدحيل القطري بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "أرسلنا شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فرجاني ساسي وإنذار ضد الدحيل القطري وأن إي إجراءات ستتم ستكون غير صحيحة لأنه عقده مستمر مع النادي".

وأضاف "نأخذ كافة الإجراءات لأن عقد اللاعب لم ينته مع الزمالك لأن الدوري المصري ما زال مستمرا".

وأوضح "لن نرسل البطاقة الدولية للنادي القطري وسنحافظ على حقوقنا".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فأن إدارة الزمالك حضرت ملف كامل بخصوص الشكوى التي سيقدمها ضد فرجاني ساسي.

ملف نادي الزمالك سيحتوي على خطاب من اتحاد الكرة بخصوص موعد انتهاء الموسم الكروي والأمور المالية المختصة بمستحقاته والخصومات الخاصة به بسبب تغيبه عن التدريبات.

الزمالك سيرفق بالملف أيضا المخاطبات التي كانت بين النادي ومحامي اللاعب في الفترة الأخيرة.

الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق رفع ملف اللاعب إلى فيفا (طالع التفاصيل)

وأعلن ساسي رحيله عن الزمالك في وقت سابق مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.