الزمالك يعلن رفع ملف فرجاني ساسي إلى فيفا

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

قرر نادي الزمالك رفع ملف فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي للفريق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن النادي رفع الملف إلى فيفا، للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود التعاقد.

وكشف الزمالك في بيانه، بأنه يستند في شكواه على خطاب اتحاد الكرة بأن الموسم في مصر ينتهي في 26 أغسطس، وكذلك موقع فيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم بنفس التوقيت.

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من جهة أخرى، كشف البيان بأن النادي أودع كافة مستحقات اللاعب في حسابه خلال المدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية، بجانب الجزاءات الموقعة على اللاعب من قبل المجالس السابقة للنادي وفقا للائحة مثل باقي اللاعبين.

وأعلن ساسي (29 عاما) رحيله عن الزمالك يوم الخميس مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حسابه في إنستجرام. (اقرأها من هنا)

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

في الدوري الزمالك فرجاني ساسي
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