إصابات كورونا في يونايتد تلغي لقاء الفريق ضد بريستون

أعلن نادي مانشستر يونايتد إلغاء مباراته الودية ضد بريستون نورث إند يوم السبت بسبب شكه في إصابات بعض عناصره بفيروس كورونا.

وكشف النادي الإنجليزي في بيان أنه يعتقد إصابة "عدد قليل" من عناصره بفيروس كورونا قائلا إنه سجري فحوصات إضافية.

وعزل النادي الأفراد المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

واعتذر النادي للجمهور عن قراره وأعلن إعادة المال للمشجعين الذين كانوا اشتروا تذاكر لحضور المواجهة.

يذكر أن يونايتد تعادل 2-2 مع برينتفورد على ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء، في إطار مباريات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

كما يذكر أيضا أن مانشستر يونايتد أعلن في وقت سابق ضم صفقات جديدة لصفوف الفريق من أجل التدعيم قبل بداية الموسم الجديد، وضم يونايتد كلا من جادون سانشو من دورتموند ورفائيل فاران من ريال مدريد والحارس توم هيتون من أستون فيلا.