مؤتمر موسيماني: سجلنا بالطريقة التي أحبطتنا في آخر 3 مباريات.. ومتى أعطى الفرصة للبدلاء؟

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي كيف سجل من المرتدات بعدما أحبطته في آخر 3 مباريات، ورفض الرد على تأجيل مباريات الدوري.

الأهلي تفوق على أسوان بنتيجة 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة 17 وأشعل صراع الصدارة على لقب الدوري مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال بيتسو في المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم كانت فرصة لكي نرد على مرتدات التي اعتمدتها الفرق أمامنا، هدف والتر بواليا أحرزناه من مرتدة سريعة مثلما فعلت معنا الفرق في آخر ثلاث مباريات".

وأضاف "أسوان فتح الملعب واستغللنا المساحات وسجلنا، الفرق كانت تحبطنا بالتسجيل من المرتدات خاصة في آخر 3 مباريات لكننا اليوم سجلنا".

وتابع "عندما لا تسجل الهدف الثاني تخلق نوعا من العصبية في الفريق وبعد الهدف الثاني لم يكن لأسوان فرصة سوى الخروج للهجوم وحاولنا التسجيل وأخذنا حذرنا، سجلنا 3 أهداف وحصدنا الـ 3 نقاط".

وأردف "أي لاعب يلعب في الأهلي في الشق الهجومي لابد أن يسجل، وهذا عملهم وهذا ما ننتظره منهم، بواليا سجل للمباراة الثانية على التوالي وأتمنى أن يعطيه هذا ثقة، علينا أن نصبر عليه واعتقد أن ذلك ساهم في أن يسجل".

وأكمل "صبرت على كهربا في آخر ثلاث مباريات وارتفع مستواه وأحرز هدفا بصناعة الشحات الذي شارك في الأهداف اليوم وصنع هدف، أفشة لم يسجل لكن سجل في آخر 3 مباريات، لابد من تقبل الضغوط من أجل الفوز بلقب الدوري".

وتطرق للحديث عن التغييرات وتأثيرها على اللقاء: "التغييرات لم تكن للفوز، كنا متقدمين 2-0 ولم نكن مضغوطين ومباراة كتلك أعطيت فرصة لمحمود متولي للمشاركة بعد غياب لأخذ الثقة، فمتى أعطيه الفرصة؟ ومن أجل أن يلعب مرة أخرى وكذلك سعد ووحيد ليعودون تدريجيا".

وواصل "التغييرات لم تكن لتسجيل الأهداف بل لإعطاء الفرصة لمشاركة اللاعبين، يشعرون بالإرهاق، محمد شريف سجل اليوم لكنه مُرهق خاصة أنه عندما تسنح له الفرص يسجل، وفترة التوقف المقبلة أتمنى أن يستريح الفريق".

وتحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 3 أيام.

وأتم عن تأجيل الدوري "ليس لدي تعليق على تأجيل مباريات الدوري آخر مرة علقت تعرضت لعقوبة".