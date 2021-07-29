ثلاثية الأهلي في شباك أسوان تشعل صراع صدارة الدوري

واصل الأهلي تقليص الفارق مع الزمالك المتصدر وأشعل السباق على لقب الدوري بالفوز على أسوان 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة 17 على ملعب بتروسبورت.

سجل أهداف الأهلي: محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف ووالتر بواليا، فيما جاء هدف أسوان عن طريق إيمانويل إيجيبتور.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة من 26 مباراة، مقلصا الفارق مع الزمالك لـ 3 نقاط.

فيما توقف رصيد أسوان عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز السادس عشر.

ووصل الأهلي للمباراة رقم 15 على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات، بالفوز في 11 مباراة وتعادل في 4.

فيما تكبد أسوان الهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات له في الدوري.

وتصدر محمد شريف صدارة ترتيب هدافي الأهلي برصيد 16 هدفا وفض الشراكة مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

فيما أصبح علي معلول أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الحالي برصيد 10 أهداف بالتساوي مع عمرو الحلواني ظهير أسوان.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل والتر بواليا بقميص الأهلي وهو ما يفعله لأول مرة مع فريقه.







































































































































التشكيل

بدأ رامي ربيعة كظهير أيمن لتعويض غياب محمد هاني الموقوف، فيما قاد محمد شريف الهجوم ومن خلفه محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

يتواجد على مقاعد البدلاء: حارس: مصطفى شوبير. الدفاع: محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي - بدر بانون - الوسط: حمدي فتحي - جونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن - والتر بواليا. pic.twitter.com/wPzdpk3dPf — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 29, 2021

فيما دفع أحمد مارادونا بسولومون منساه في مركز الظهير الأيمن وبدأ بعمرو الحلواني في مركز الظهير الأيسر.

يتواجد على مقاعد البدلاء: حارس: طلعت الجبلاوي. الدفاع: السيد فريد. الوسط: محمد خليفة – هيثم الفيل – محمد جمال "تريكة" – محمد أسامة. الهجوم: أحمد عبد الظاهر – عمرو ناصر – أحمد "بلية". pic.twitter.com/4kqB4c539T — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 29, 2021

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء باستحواذ لمحاولة خطف هدف التقدم مبكرا، في الدقيقة 10 تسلم الشحات كرة على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ثم أطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

أول تهديد لزهرة الجنوب كان من مرتدة سريعة من الجهة اليسرى وصلت إلى عبد العزيز موسى الذي سدد كرة بعيدة عن مرمى علي لطفي في الدقيقة 19.

هدف الأهلي لم يتأخر سوى 22 دقيقة، كرة طولية من الشحات إلى داخل منطقة الجزاء تصل لكهربا الذي سد من لمسة واحدة وهز شباك عمر رضوان معلنا عن الهدف الأول.

واصل حسين الشحات صناعة الفرص، فتسلم عرضية في الجهة اليمنى داخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية لأفشة الذي سدد لكن كرته تحولت لركنية في الدقيقة 34.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل محمود شبانة هدف التعادل من ركلة ثابتة نفذها عمرو الحلواني، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 41 تحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء سيغيب على إثرها عن مباراة الفريق المقبلة.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، أرسل أليو ديانج تصويبة قوية تصدى لها عمر رضوان ببراعة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول كاد أشرف مجدي أن يسجل هدف التعادل بعد عرضية من الجهة اليسرى لكن أيمن أشرف شتت بالقرب من خط المرمى، ومن ثم رفع الحكم المساعد راية التسلل.

الشوط الثاني.

في الدقيقة 54 كاد أن يضيف سولومون منساه أن يسجل هدفا عكسيا لكن كرته تصدى لها عمر رضوان ببراعة مانعا الهدف الثاني للأهلي.

في الدقيقة 61 تحصل البديل محمد أسامة على بطاقة صفراء بعد تدخل بالمرفق في التحام هوائي مع ياسر إبراهيم.

محمد شريف في الدقيقة 66 أهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني، وفي نفس الدقيقة أرسل علي معلول كرة عرضية أسكنها شريف في الشباك من داخل منطقة الست ياردات بعدما مرت من الجميع.

هدف ارتقى به شريف لصدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا.

وأصبح علي معلول أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الموسم الحالي برصيد 10 أهداف بالتساوي مع عمرو الحلواني ظهير أسوان.

علي معلول (10 أهداف) يتساوي مع عمرو الحلواني لاعب أسوان كأكثر صانعي الأهداف #في_الدوري المصري هذا الموسم 🔴🦅 pic.twitter.com/oH0q2d2Xr3 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 29, 2021

في الدقيقة 69، أجرى بيتسو موسيماني أول تغيير بنزول والتر بواليا بدلا من كهربا.

وتبعه بعد 6 دقائق تغييران بنزول جونيور أجايي ومحمود وحيد بدلا من محمد شريف وعلي معلول.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء أشرك كل من سعد سمير ومحمود متولي بدلا من أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة.

وعاد متولي للظهور بقميص الأهلي لأول مرة في الدوري منذ 376 يوما عندما تعرض للركبة للإصابة في لقاء أسوان الموسم الماضي بالجولة الـ 20.

في الدقيقة 84 ألغى الحكم محمد عادل هدفا لأسوان بداعي لمسة يد على هيثم الفيل، سجله إيمانويل إيجيبتور من متابعة لرأسية الأول، وعقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب الهدف مشعلا أجواء اللقاء في الثواني الأخيرة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع توغل محمد أسامة من الجهة اليسرى وراوغ أكثر من لاعب وسدد كرة تصدى لها علي لطفي.

وأنهى والتر بواليا اللقاء بهدف ثالث قاتل بعد مرتدة سريعة وعرضية من الشحات تصل للكونغولي مراوغا الحارس ومسددا في الشباك معلنا حصد الأهلي 3 نقاط جديدة.