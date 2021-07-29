رومانو: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات "لن تأخذ وقتا طويلا" لضم جريليش

الخميس، 29 يوليه 2021 - 19:27

كتب : FilGoal

جاك جريليش يحتفل بهدف أستون فيلا في مرمى ليفربول

بدأ مانشستر سيتي مفاوضاته مع أستون فيلا لضم جاك جريليش.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فأن المفاوضات مستمرة للتوصل لاتفاق لن تأخذ وقتا طويلا.

وأوضح "القرار سيتم اتخاذه خلال الأيام المقبلة".

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وواصل أن أستون فيلا بالفعل عرض على جريليش عقدا على أمل الإبقاء على خدماته.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة في وقت سابق جريليش اتفق على بنود تعاقده الشخصية مع سيتي لكن أستون فيلا كان يقنع الوافدين الجدد أنهم سيلعبون بجواره وليس بدلا منه لذا ربما يغير لاعب المنتخب الإنجليزي قراره ويبقى مع الفريق.

جريليش البالغ 25 عاما لعب بقميص أستون فيلا من فرق الناشئين والشباب حتى وصل للفريق الأول في 2013.

ومنذ ذلك الحين خاض 213 مباراة في جميع المسابقات سجل 32 هدفا وصنع 43.

الجناح الإنجليزي تواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي الذي حل وصيفا في يورو 2020 بعد الخسارة من إيطاليا في النهائي.

جاك جريليش أستون فيلا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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