هيثم شعبان عقب عودته: علاقتي بـ سيراميكا كليوباترا "أكبر من اختزالها في علاقة عمل"

أوضح هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عقب عودته لتدريب الفريق مجددا أن علاقته مع مجلس إدارة النادي " أكبر من اختزالها في علاقة عمل فقط".

وعاد شعبان لتولي المهمة خلفا لضياء السيد، بعدما كان قد بدأ الموسم متوليا مهمة الفريق فنيا. (طالع التفاصيل)

وشدد شعبان على أن سيراميكا كليوباترا بيته، ويشعر بروح الأجواء الأسرية بين جدرانه، ولم يتردد في قبول دعوة إدارة النادي، بشأن عودته لقيادة الفريق.

وأشار شعبان "الأمر لم يستغرق ثوان معدودة، الدعوة أمر تكليف، لا يمكن التفكير فيه، خاصة وأنني أعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أني شريك كامل في تكوينه، واختيار كل عناصره".

وأضاف "أعلم صعوبة المهمة، وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي سيراميكا كليوباترا، سواء بسبب الغيابات طويلة المدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب الإصابات، أو وضعية الفريق في جدول الدوري العام، نتيجة غياب التوفيق عن النتائج خلال الآونة الأخيرة".

وتابع "نستهدف مبدئيا تحسين النتائج، وإعادة ترتيب الأوراق بشكل يعيد الفريق لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري، والارتقاء بطموح اللاعبين، من أجل الوصول لأفضل مكانة خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري العام".

وأكمل "سنبدأ من اليوم في إعادة تقييم الموقف، وفرض حالة من التركيز، وأثق في التزام كل اللاعبين، وإدراكهم لحساسية المرحلة الراهنة، وسط سباق محموم في القمة، وصراع محتدم في القاع، بين أكثر من فريق، ما يضفي صعوبات كبيرة على كل المباريات، بصرف النظر عن أسماء المنافسين ووضعيتهم في جدول المسابقة".

ووجه شبعان الشكر لـ ضياء السيد، المدير الفني السابق لنادي وجهازه المعاون، على الفترة التي قاد خلالها مسيرة الفريق، مشيرا إلى أنهم بذلوا كل ما في وسعهم، وغياب التوفيق لا يقلل أبدا من شأن الجهاز الفني السابق.

وقاد السيد الفريق في 9 مباريات جمع خلالها 8 نقاط بالفوز مرة والخسارة في 3 لقاءات.

ودرب شعبان فريق كليوباترا في 20 مباراة خلال الموسم الجاري حقق الفوز في 7 منها وخسر 6 مرات.

واستغنى النادي عنه في إبريل الماضي ليتعاقد مع ضياء السيد.

ويحتل كليوباترا المركز 12 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 33 نقطة.

وسيلعب الفريق ضد الأهلي حامل اللقب في الجولة 23 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد المباراة التي كان مقررا إجراؤها في 5 أغسطس.

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