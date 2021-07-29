عودة هيثم شعبان لقيادة سيراميكا كليوباترا بدلا من ضياء السيد

الخميس، 29 يوليه 2021 - 13:33

كتب : أحمد الخولي

هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا وشريف دابو لاعب الفريق ضد الأهلي

سيراميكا كليوباترا ضياء السيد هيثم شعبان
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