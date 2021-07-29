رومانو: أرسنال أنهى صفقة ضم بن وايت

الخميس، 29 يوليه 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

بن وايت - منتخب إنجلترا

ساعات أو أيام قليلة ويعلن أرسنال اتفاقه مع برايتون من أجل الحصول على خدمات المدافع بن وايت، حسب تقارير صحفية.

بين وايت

النادي : برايتون

أرسنال

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورت إن بن وايت وقع عقده مع أرسنال حتى يونيو 2026.

وأوضح أن الإعلان الرسمي سيتم قريبًا، بعدما انتهت الإجراءات الروتينية الخاصة بتوقيع العقود بين أرسنال وبرايتون.

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وأشار إلى أن الصفقة تمت مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن بن وايت قدم مستويات جيدة الموسم الماضي، وساعد فريقه برايتون على تجنب الهبوط وإنهاء منافسات الدوري الإنجليزي في المركز الـ 16.

مستوى وايت المميز منحه فرصة المشاركة مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 التي خسرها الأسود الثلاثة بالسقوط أمام إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح.

ويستهل نادي أرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، مشواره في الدوري الموسم المقبل، بمواجهة برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.

بن وايت أرسنال برايتون
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