قرعة كأس إفريقيا 2021 يوم 17 أغسطس

الخميس، 29 يوليه 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس موعد قرعة كأس إفريقيا الكاميرون 2021.

وستجري القرعة في قاعة المؤتمرات في ياوندي عاصمة الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتعرف 24 منتخبا على منافسيهم في البطولة القارية، التي تنطلق 9 يناير المقبل، خلال القرعة.

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وسيعلن كاف لاحقا ضيوف الشرف وإجراءات القرعة.

وستقسم القرعة 24 منتخبا إلى 6 مجموعات وفقا لموقع الفرق في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيشارك منتخب مصر في البطولة للمرة 25 في تاريخه.

والفراعنة هم أصحاب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد 7 ألقاب.

وستكون مصر على الأرجح في التصنيف الثاني للقرعة مما يعني وقوعها ضد الكاميرون أو السنغال أو الجزائر أو المغرب أو تونس أو نيجيريا.

وستدافع الجزائر عن اللقب بعدما توجت بالنسخة الأخيرة في مصر 2019 بهدف على حساب السنغال.

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