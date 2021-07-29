لاعب إيفرتون معترضا على التطعيم ضد كورونا: مهمة الجهاز المناعي باتت "نظرية مؤامرة"

الخميس، 29 يوليه 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

ديلف

أبدى فابيان ديلف لاعب إيفرتون اعتراضه على قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الملزم بتطعيم جميع لاعبي الأندية المشاركة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكتب الإنجليزي في إنستجرام "الاعتقاد أن الجهاز المناعي قادر على تأدية مهمته بات نظرية مؤامرة".

وتستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم جديد سيشهد عودة الجمهور للمدرجات بعد غيابه أو حضوره بعدد قليل خلال آخر سنة ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ومع ظهور إصابات جديدة بالفيروس تستمر الإجراءات الاحترازية المشددة ومنها التطعيم بلقاح مضاد لكورونا.

ويستعد ديلف، لاعب الوسط البالغ عمره 31 عاما، لموسمه الثالث مع فريق توفيز.

توج اللاعب بسبعة ألقاب مع مانشستر سيتي الذي لعب له 4 مواسم.

وارتدى ديلف قميصي ليدز يونايتد وأستون فيلا.

ديلف الدوري الإنجليزي
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