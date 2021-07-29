أولمبياد طوكيو 2020 - سان مارينو تشارك بـ 5 رياضيين.. وتحقق أول ميدالية في تاريخها

كتبت أليساندرا بيريللي لاعبة الرماية تاريخا لبلادها سان مارينو في الأولمبياد بعد حصد أول ميدالية.

وحصدت أليساندرا برونزية منافسات الرماية (تراب) وهي الميدالية الأولى لبلادها.

وتشارك سان مارينو للمرة 15 في تاريخها بدورات الألعاب الأولمبية ولم يسبق وأن حققت ميدالية من قبل.

ودخلت دولة سان مارينو منافسات أولمبياد طوكيو بـ 5 رياضيين فقط في 4 رياضات مختلفة.

وتعتبر سان مارينو أصغر دولة من حيث تعداد السكان وتحصد ميدالية إذ يبلغ تعداد سكانها 34 ألف نسمة تقريبا.

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