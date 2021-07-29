أولمبياد طوكيو 2020 - تحطيم 3 أرقام قياسية في سباق 4×200 متر سيدات.. الصين تكسر العالمي

شهد سباق سباحة تتابع 4 × 200 متر سيدات تحطيم 3 أرقام قياسية بينهم الرقم العالمي.

وحصد منتخب سيدات الصين المركز الأول بزمن قدره 7:40.33 ليتم تحطيم الرقم القياسي العالمي.

وكان الرقم القياسي العالمي مسجلا باسم منتخب سيدات أستراليا بزمن قدره 7:41.50 في 2019.

كما حصدت منتخب سيدات أمريكا الميدالية الفضية بزمن قدره 7:40.73 ليتم تحطيم الرقم الأمريكي.

وأخيرا حقق منتخب أستراليا للسيدات الميدالية البرونزية بزمن قدره 7:41.29 في تحطيم لرقم أوقيانوسيا.

ورفعت الصين رصيدها إلى 29 ميدالية متنوعة في صدارة جدول ترتيب الميداليات حتى الآن.

وتمتلك الصين 14 ميدالية ذهبية بفارق واحدة عن أمريكا و6 ميداليات فضية و9 برونزيات.

طالع مباشر اليوم السادس من مشاركة المصريين في أولمبياد طوكيو

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا