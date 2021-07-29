أولمبياد طوكيو 2020 - الصينية زانج تحطم الرقم القياسي الأولمبي في سباحة 200 متر فراشة

الخميس، 29 يوليه 2021 - 06:59

كتب : FilGoal

يوفي زانج - السباحة الصينية صاحبة الرقم الأولمبي

حققت الصينية زانج يوفي الميدالية الذهبية في سباق سباحة 200 متر فراشة في أولمبياد طوكيو وحطمت الرقم الأولمبي اليوم الخميس.

وأنهت يوفي زانج سباق 200 متر فراشة بزمن قدره 2:03:86 لتحطم الرقم الأولمبي المسجل باسم الصين أيضا.

وكان الرقم الأولمبي لسباق 200 متر فراشة مسجل باسم الصينية ليويانج جياو بزمن قدره 2:04:06 في أولمبياد لندن 2012.

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وتفوقت يوفي زانج على الأمريكيتين ريجان سميث وهالي فليكنجير صاحبتي الفضية والبرونزية.

وجاءت ريجان صاحبة المركز الثاني خلف زانج بثانية و44 جزء من الثانية.

ورفعت الصين رصيدها إلى 29 ميدالية متنوعة في صدارة جدول ترتيب الميداليات حتى الآن.

وتمتلك الصين 14 ميدالية ذهبية بفارق واحدة عن أمريكا و6 ميداليات فضية و9 برونزيات.

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