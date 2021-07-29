أولمبياد طوكيو 2020 – دريسل يحقق رقما أولمبيا جديدا في السباحة ويحصد ذهبية 100 متر حرة

حصد الأمريكي كاليب دريسل ذهبية السباحة 100 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020، محققا رقما أولمبيا جديدا في طريقه.

ومنع دريسل، صاحب ذهبية ريو دي جانيرو، الأسترالي كايل تشامبرز، من المحافظة على لقبه.

وأنهى دريسل السباق في 47 ثانية وجزئين من الثانية بفارق 6 أجزاء من الثانية عن وصيفه.

وحقق دريسل ذهبيته الرابعة إجمالا، ولكنها تعد ذهبيته الفردية الأولى.

وحطم دريسل رقم الأسترالي إيمون سوليفان، والمقدر بـ 47 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، والمسجل في أولمبياد بكين 2008.

وحصد دريسل ميداليتين ذهبيتين في طوكيو، بعد فوزه مع زملائه في سباق التتابع 100 متر في وقت سابق.

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