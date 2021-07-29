أولمبياد طوكيو 2020 – كورونا يمنع بطل العالم في القفز بالزانة من المنافسة

الخميس، 29 يوليه 2021 - 06:49

كتب : FilGoal

سام كيندريكس

منعت الإصابة بفيروس كورونا، الأمريكي سام كيندريكس بطل العالم في منافسة القفز بالزانة في ألعاب القوى، من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية الخميس عن إصابة كيندريكس، وعن نقله لمستشفى للعزل مع تواجد لمسؤولي اللجنة معه.

وفاز كيندريكس ببرونزية ريو دي جانيرو 2016، كما فاز ببطولتي العالم في 2017 و2019.

وكان من المفترض أن تكون مواجهة كيندريكس، مع السويدي موندو دوبلانتيس، واحدة من الأحداث الساخنة في ألعاب القوى، التي تبدأ منافستها يوم الجمعة.

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