أولمبياد طوكيو 2020 - ماجي عشماوي تودع منافسات رماية حفرة من التصفيات

الخميس، 29 يوليه 2021 - 05:18

كتب : FilGoal

ماجي عشماوي

ودعت ماجي عشماوي لاعبة مصر منافسات تصفيات رماية تراب بعد إحراز المركز 22 من بين 26 لاعبة.

وأصابت ماجي الهدف 113 مرة من أصل 125 طبقا لتفقد حظوظها في التأهل.

ويتأهل أول 6 لاعبات فقط إلى نهائي المنافسات من أجل التنافس على الميداليات الثلاثة الأولى.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر في ربع النهائي ويلعب ترتيب المراكز أولمبياد طوكيو 2020 - جولة تفصل عبد العزيز محيلبة عن نهائي الرماية أولمبياد طوكيو 2020 - درويش يودع منافسات الجودو بالخسارة من المصنف الأول مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية فرصة محيلبة

وبدأت ماجي عشماوي الجولة الأولى بإصابة الهدف 19 مرة فقط من 25 وهو ما تسبب في تراجعها للترتيب.

ونجحت عشماوي في إصابة الهدف 24 مرة في الجولتين الثانية والثالثة.

وتم استئناف أخر جولتين فجر اليوم الخميس وحققت ماجي في الأولى 22 رمية من 25.

وأنهت ماجي محاولاتها في الجولة الخامسة بتحقيق 24 من 25 لتنهي في المركز 22.

طالع مباشر اليوم السادس من مشاركة المصريين في أولمبياد طوكيو

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو رماية
نرشح لكم
أخر الأخبار
3 حلول لإنقاذ دوري الموسم المقبل.. تعديل على النظام المكسيكي وسرقة من NBA 10 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - ماجي عشماوي تودع منافسات رماية حفرة من التصفيات 56 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر في ربع النهائي ويلعب ترتيب المراكز ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية فرصة محيلبة وخروجه من التصفيات ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - درويش يودع منافسات الجودو بالخسارة من المصنف الأول 2 ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - نهاية فرصة محيلبة وتأخر سيدات الشيش 4 ساعة | طوكيو 2020
مجاهد: هذه المواعيد المقترحة للدوري بناء على ما سيحدث ضد البرازيل.. وطلب من كاف 5 ساعة | الدوري المصري
في غياب المدرب.. أسوان يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك