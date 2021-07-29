أولمبياد طوكيو 2020 - ماجي عشماوي تودع منافسات رماية حفرة من التصفيات

ودعت ماجي عشماوي لاعبة مصر منافسات تصفيات رماية تراب بعد إحراز المركز 22 من بين 26 لاعبة.

وأصابت ماجي الهدف 113 مرة من أصل 125 طبقا لتفقد حظوظها في التأهل.

ويتأهل أول 6 لاعبات فقط إلى نهائي المنافسات من أجل التنافس على الميداليات الثلاثة الأولى.

وبدأت ماجي عشماوي الجولة الأولى بإصابة الهدف 19 مرة فقط من 25 وهو ما تسبب في تراجعها للترتيب.

ونجحت عشماوي في إصابة الهدف 24 مرة في الجولتين الثانية والثالثة.

وتم استئناف أخر جولتين فجر اليوم الخميس وحققت ماجي في الأولى 22 رمية من 25.

وأنهت ماجي محاولاتها في الجولة الخامسة بتحقيق 24 من 25 لتنهي في المركز 22.

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