أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سيدات سلاح الشيش ينهي في المركز الثامن

أنهى منتخب سيدات سلاح الشيش منافسات الفرق في المركز الثامن بعد الخسارة أمام المجر.

وخسرت سيدات الشيش بنتيجة 45-28 أمام المجر في مباراة تحديد المراكز.

ويمثل منتخب سيدات مصر كل من يارا الشرقاوي ونورا محمد ونهى هاني ومريم الزهيري.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر في المواجهة الأولى لترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن أمام اليابان.

ونجح منتخب سيدات اليابان المصنف الخامس تحقيق الفوز 45-27 على سيدات مصر.

وتشارك سيدات مصر لسلاح الشيش في فرق الأولمبياد للمرة الثالثة تاريخيا ولم يسبق لمصر تحقيق أي فوز من قبل.

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الأول) في ربع النهائي.

وحسم منتخب سيدات اللجنة الأولمبية الروسية بنتيجة 45-21 ليلعب منتخب سيدات مصر على ترتيب المراكز من الخامس إلى الثامن.

وتقام منافسات الفرق على 9 جولات ومن يسجل 45 نقطة يتأهل للدور التالي.

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