أولمبياد طوكيو 2020 - رغم الاقتراب.. خروج محيلبة وزاهر من تصفيات الرماية حفرة

الخميس، 29 يوليه 2021 - 04:25

كتب : محمد سمير

أحمد زاهر

ودع عبد العزيز محيلبة منافسات الرماية (حفرة) بعد أن أهدر محاولتين من أصل 25 في الجولة الأخيرة.

وفقد محيلبة فرصته في التأهل إلى النهائي بعد أن حقق 121 من أصل 125 ويبتعد عن أول ستة مراكز.

وانتهت المنافسات باحتلال محيلبة المركز الـ 16 بـ 121 نقطة، وزميله أحمد زاهر في المركز الـ 19 بـ 120 نقطة.

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وكان عبد العزيز محيلبة قد أنهى الجولة الرابعة من تصفيات رماية حفرة في المركز الثالث وكان يفصله جولة واحدة فقط عن التأهل للنهائي.

واحتاج محيلبة لتحقيق 25 هدفا من أخر 25 في الجولة الأخيرة لتأهله ولكنه حقق 23 فقط.

وفي المقابل، تأهل الكويتي عبد الرحمن الفيحان للدور النهائي بتحقيق 123 نقطة.

وتقام تصفيات الرماية من خمس جولات وفي كل جولة يسعى الرامي لإصابة الهدف في 25 مرة.

وفي النهاية يتم تجميع النقاط لكل لاعب ويتأهل أول ستة لاعبين إلى النهائي.

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طوكيو 2020 رماية عبد العزيز محيلبة
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