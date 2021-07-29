أولمبياد طوكيو 2020 - درويش يودع منافسات الجودو بالخسارة من المصنف الأول

الخميس، 29 يوليه 2021 - 04:13

كتب : FilGoal

رمضان درويش (جودو)

ودع رمضان درويش منافسات وزن تحت 100 كجم في الجودو بعد الخسارة أمام الجورجي فارلام ليبارتيلياني المصنف الأول وصاحب فضية ريو 2016.

وفاز الجورجي بعد استبعاد رمضان لحصول على 3 إنذارات بينما حصل فارلام على إنذار وحيد.

وكان رمضان درويش نجح في إقصاء الباكستاني حسن شاه من دور الـ32 في منافسات وزن تحت 100 كجم في رياضة الجودو.

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ليصطدم رمضان درويش بمواجهة الجورجي المرشح للميدالية الذهبية فارلام ليبارتيلياني المصنف الأول.

وسبق للجورجي فارلام حصد فضية أولمبياد ريو 2016.

ويلعب رمضان درويش الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه وكان أفضل مركز قد حققه هو المركز السابع بعد الخسارة في دور الترضية.

ويقام دور الترضية بين الخاسرين من دور ربع النهائي.

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طوكيو 2020 جودو رمضان درويش
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