الاتحاد الكاميروني لـ في الجول: هذا هو موعد قرعة كأس أمم إفريقيا

كشف بارفييه سيكي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الموعد المحدد لإقامة مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الكاميروني لـFilGoal.com: "تم إبلاغنا من الاتحاد الإفريقي بتحديد يوم 17 أغسطس موعدا لقرعة كأس امم إفريقيا" وذلك بعد تنسيق تم بين الحكومة الكاميرونية والاتحاد الكاميروني مع كاف".

وواصل "سنحدد قريبا مكان إقامة القرعة وكافة ترتيبات يوم القرعة، نحن في كامل الجاهزية والاستعداد للقرعة وأيضا للبطولة".

وفي السياق ذاته كشف مصدر من كاف لـFilGoal.com عن أن الإعلان الرسمي عن موعد القرعة سيصدر خلال 48 ساعة.

وكان من المقرر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو الماضي في الكاميرون.

لكن قرر كاف تأجيلها بسبب جائحة كورونا وهو ما وافقت عليه اللجنة المنظمة للبطولة في الكاميرون.

وكان مصدر من كاف قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "القرعة ستقام في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، قبل توقف سبتمبر الدولي".

وأردف "البطولة في موعدها ولا نية لتأجيلها على الإطلاق".

وينوي كاف حسبما علم FilGoal.com، تنظيم حفل ضخم للقرعة ما احتاج لزيادة معدات وتقنيات، وعتاد بشري، لن تستطيع الكاميرون الوفاء به قبل يوم 25 يونيو بسبب العوائق التي تضعها كورونا على حرية التحرك في القارة.

وستقام بطولة إفريقيا في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير للعام المقبل.

وسيشارك في البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخها.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل للبطولة بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للمسابقة.