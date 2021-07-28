أسوان لـ في الجول: نهاية الدوري في سبتمبر كارثة.. ولا نعلم مصير الموسم الحالي والمقبل

يرى مصطفى أمين المشرف على كرة القدم بنادي أسوان أن تأجيل نهاية الدوري لشهر سبتمبر تعد كارثة على الأندية.

وقال أمين لـFilGoal.com: "نهاية الدوري في منتصف سبتمبر كارثة على الأندية الضعيفة نظرا لأن كل يوم يحتاج لتكاليف مادية باهظة وشهر إضافي على الموعد المحدد لانتهاء المسابقة سيرهقنا ماديا ونحن نعاني من الأساس".

وأضاف "نحن في معسكر في القاهرة من أجل نهاية المسابقة في أغسطس وبعد تأجيل الدوري سنستمر لمدة شهر آخر".

وواصل "تم ضغط الدوري بعدم وجود فترة إعداد في البداية ثم تخلله فترات تأجيل كثيرة ولا نعلم مواعيد مبارياتنا".

وشدد "طالبنا بتأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر ولم نتلقى ردا من الاتحاد وعندما هدد الأهلي بالتأجيل سمعنا عن تأجيل الدوري رغم موافقة الأهلي بخوض مبارياته بدون لاعبي المنتخب الأولمبي".

وأشار "هذا يدل على أن مصير الأندية يتحدد بعد جدال الأهلي والزمالك والأندية الأخرى كومبارس للدوري".

وتابع "أسوان ناد كبير وكان يجب احترامه بتأجيل مبارياته بدلا من ضغط أسوان بخوض مباراة كل 3 أيام أما منافسه يرتاح 6 أيام".

وأتم تصريحاته "لا نعلم مصير الموسم المقبل ولا مصير الموسم الحالي وهذا يعطل من تفكير وتخطيط الأندية".

ويلعب أسوان غدا الخميس ضد الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري.

وتم تأجيل الدوري المصري لعدة أيام بسبب تأهل منتخب مصر الأولمبي لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا.

ومن المقرر أن يتم استئناف المباريات يوم 9 أغسطس المقبل بعد انتهاء مشاركة المنتخب في الأولمبياد. (تعرف على التفاصيل)