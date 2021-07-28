في الجول يشرح كيف سينتهي الدوري بعد تأهل المنتخب الأولمبي.. وماذا يحدث إذا وصل للنهائي

نجح منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم رجال في تحقيق المفاجأة والتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وذلك بعد التغلب على أستراليا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بثنائية أحمد ياسر ريان وعمار حمدي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليضمن المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا المتصدر. (طالع التفاصيل)

ويضرب موعدا ناريا مع منتخب البرازيل يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو.

ولكن، كيف سينتهي الدوري المصري بعدما تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع النهائي.

هذا ما يشرحه لكم FilGoal.com.

أصبحت مدة مشاركة منتخب مصر في الأولمبياد أطول بعد التأهل لربع النهائي، وبذلك تغيب قائمة اللاعبين بالكامل عن فرقها في الدوري المصري (عدا أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي).

وهنا أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com في تصريحات خاصة أمس الثلاثاء، أن الدوري سيتم تأجيله في حالة تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي.

على أن تستكمل باقي مباريات الدوري يوم 9 أغسطس بدلا من 3 أغسطس.

بحيث يتم تأجيل كل المباريات بداية من يوم 2 أغسطس وتستأنف مرة أخرى بداية من 9 أغسطس.

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الموقف الآن

يتبقى 4 مباريات في الدوري حتى يوم 3 أغسطس وهي:

أسوان ضد الأهلي – الخميس 29 يوليو (مؤجلة من الجولة 17)

وادي دجلة ضد الأهلي – الإثنين 2 أغسطس (مؤجلة من الجولة 22)

بيراميدز ضد الإسماعيلي – الإثنين 2 أغسطس (مؤجلة من الجولة 25)

الزمالك ضد غزل المحلة – الثلاثاء 3 أغسطس (الجولة 28)

وبذلك سيلعب الأهلي غدا الخميس بشكل طبيعي ضد أسوان.

وبعدها سيتوقف الدوري لمدة 10 أيام وينطلق مرة أخرى يوم 9 أغسطس. وسيتم تأجيل مباريات الأهلي ضد وادي دجلة، وبيراميدز مع الإسماعيلي، والزمالك مع المحلة.

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متى يعود المنتخب الأولمبي؟

سيلعب المنتخب ضد البرازيل يوم 31 يوليو، في حالة الخسارة سيعود بعدها مباشرة إلى مصر.

وفي هذه الحالة حسبما علم FilGoal.com سيتم استئناف الدوري أحد أيام 5 أو 6 أغسطس الجاري. وليس يوم 9 من الشهر.

ولكن في حالة الفوز سيستمر هناك ليلعب نصف النهائي، وسواء فاز ووصل للنهائي أو خسر، سيستمر في اليابان لخوض مباراة تحديد الثالث والرابع.

مباراة نصف النهائي تقام يوم 3 أغسطس، بينما تقام مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، والنهائي يوم 7 من الشهر ذاته.

عودة الدوري

بعد عودة لاعبي المنتخب الأولمبي إلى فرقهم في حالة الوصول لنصف النهائي سيعود الدوري للانطلاق مرة أخرى يوم 9 أغسطس.

بحيث تُلعب المباريات المؤجلة أولا ليتساوى كل فرق الدوري في عدد المباريات.

وبعدها تنطلق باقي الجولات بشكل منتظم حتى نهاية الدوري.

متى ينتهي الدوري

بذلك سيتم تأجيل نهاية الدوري والتي كان مقررا لها يوم 26 أغسطس الجاري إلى الثلث الأول من شهر سبتمبر، على أن ينتهي الموسم بالكامل يوم 20 من الشهر ذاته.

وذلك وفقا لما كشفه أحمد مجاهد خلال تصريحاته لـFilGoal.com، الأمر الذي اتفق عليه اتحاد الكرة مع الأندية خلال اجتماعهما معا قبل الأولمبياد.

ويتبقى فقط معرفة مشوار منتخب مصر في الأولمبياد حتى يتم الإعلان من قبل اتحاد الكرة عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري المتبقية وحتى نهاية المسابقة.

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