تمت المهمة.. مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد

حسم المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم تأهله للدور الثاني من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف مصر الأول في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول.

ووسع عمار حمدي الفارق في الدقيقة 85 ليحسم تأهل المنتخب المصري للدور الثاني.

المباراة الأخرى في المجموعة شهدت تعادلا إيجابيا بين إسبانيا والأرجنتين بهدف لكل فريق.

هذه النتيجة منحت إسبانيا الصدارة وتواجدت مصر في المركز الثاني.

المنتخب المصري سيواجه البرازيل متصدر المجموعة الرابعة يوم 31 يوليو الساعة 12:00 ظهرا.

التشكيل

دفع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بنفس تشكيل مواجهة الأرجنتين بوجود صلاح محسن على حساب إمام عاشور.

تشكيل منتخب مصر شهد تواجد أكرم توفيق في وسط الملعب، وعلى الطرفين كريم العراقي، وأحمد فتوح.

ويبدأ صلاح محسن كمهاجم بجانب أحمد ياسر ريان، ومن خلفهما رمضان صبحي، وطاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر أجرى جراهام أرنولد ثلاثة تغييرات في تشكيل أستراليا عن الفريق الذي واجه إسبانيا.

مدرب أستراليا قرر تغيير طريقة اللعب بتواجد ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي كما أجرى ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي المعتاد بدخول كيي روليس وديلان بايرياس وماركو تيليو.

📋 طاهر وصلاح محسن أساسيان في تشكيل مصر لمواجهة أستراليا 🇪🇬🇦🇺 pic.twitter.com/Mw8FBespiH — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 28, 2021

تيليو يقود الهجوم الاسترالي أمام مصر 🇪🇬🇦🇺 pic.twitter.com/0k6DaimQqB — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 28, 2021

الشوط الأول

الدقيقة الثالثة شهدت أول فرص منتخب مصر عن طريق ضربة ركنية وصلت من أحمد ياسر ريان إلى صلاح محسن ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

صلاح محسن عاد ليسدد فوق العارضة من جديد مع الدقيقة الخامسة.

صلاح محسن كان أكثر لاعبي منتخب مصر ظهورا أمام المرمى بعد كرة ثابتة من طاهر محمد طاهر ثم تمريرة رأسية من أحمد ياسر ريان ولكن رأسية صلاح بعد ذلك جاءت بجوار المرمى.

الدقيقة 44 شهدت أول أهداف منتخب مصر بعد مجهود فردي من رمضان صبحي وتمريرة أرضية لأحمد ياسر ريان نجح في إسكانها الشباك.

الشوط الثاني

بدأ المنتخب الأسترالي الشوط الثاني بتغييرين بدخول كاينو باكوس، ودانييل أرزاني بدلا من دينيس جينيراو، وديلان بيرياس.

منتخب أستراليا ضغط في محاولة لتعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني ولكن الشناوي نجح في إبعاد ركبة ركنية مع الدقيقة 49 لترتد بتسديدة نجح في الإمساك بها أيضا.

تيليو مهاجم أستراليا سدد أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 55 ولكن محمد الشناوي نجح في التصدي لها.

تدخل شوقي غريب مع الدقيقة 60 بإقحام عمار حمدي في مكان صلاح محسن.

أول الفرص المحققة لمنتخب مصر كانت مع الدقيقة 66 بعد تمريرة من رمضان صبحي إلى عمار حمدي الذي سدد في العارضة قبل أن ترتد لرمضان صبحي ويلعبها برأسه فوق العارضة.

ناصر منسي وإبراهيم عادل شاركا مع الدقيقة 79 بدلا من أحمد ياسر ريان، وطاهر محمد طاهر.

محمد الشناوي أنقذ مرمى منتخب مصر من هدفين مؤكدين مع الدقيقة 80 من تسديدة قوية عن طريق كيانو باكوس ثم رأسيه في الدقيقة 82 من هاري سوتار.

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رصاصة الرحمة جاءت من عمار حمدي مع الدقيقة 85 بعد مجهود فردي من البديل ناصر منسي وتسديدة تصدى لها حارس أستراليا وارتدت لعمار أسكنها الشباك.

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الثنائي إمام عاشور وناصر ماهر شاركا مع الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في مكان أكرم توفيق ورمضان صبحي.

بعد سبعة دقائق وقت بدل ضائع، أطلق الحكم صافرته معلنا فوز منتخب مصر وصعوده للدور ربع النهائي لمواجهة البرازيل.