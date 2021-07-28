رئيس بايرن: متمسكون بـ ليفاندوفسكي ولا نبحث عن مهاجم جديد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أوضح هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أن ناديه متمسك بمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي ولا يبحث عن بديل له.

تقارير عديدة أشارت إلى رغبة كبار أوروبا في ضم البولندي المخضرم هذا الصيف.

وقال هانير في تصريحات لموقع سبوكس: "روبرت ليفاندوفسكي سيلعب مع بايرن حتى يونيو 2023".

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وأضاف "ليفاندوفسكي مرتبط بعقد معنا وسيبقى هنا".

وشدد رئيس بطل الدوري الألماني "نحن لا نبحث عن مهاجم جديد".

قبل أيام، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن تشيلسي يسعى لخطف ليفاندوفسكي ليكون مهاجم الفريق في الفترة المقبلة، خاصة مع صعوبة إتمام صفقة اللاعب إرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي يريد تدعيم الفريق بمهاجم هداف لأنه يعاني من نقص شديد في ذلك المركز على الرغم من وجود اللاعب تيمو فيرنر.

وأوضح التقرير أن تشيلسي يستعد لعرض مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على بايرن من أجل ليفاندوفسكي، ولكن سيواجه صعوبة شديدة لأن عقد اللاعب مع فريقه سينتهي في 2023، وسيكون صعبا على إدارة بايرن أن تتخلى عن نجمها الأول.

ويذكر أن ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عاما كان محط أنظار أندية عديدة أبرزها مانشستر سيتي الذي يريد تعويض خط الهجوم بعد رحيل سيرخيو أجويرو، ولكن النادي الإنجليزي صرف نظر عن الصفقة.

وكسر البولندي رقم جيرد مولر أيقونة بايرن وألمانيا ليصبح أكثر لاعب يحرز أهدافا في موسم واحد من الدوري، وذلك بتسجيل 41 هدفا في الموسم الماضي.

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
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