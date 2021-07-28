حجازي على موعد مع رقم قياسي لم يكسر منذ 57 عاما

سيصبح أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات في الأولمبياد في حالة المشاركة أمام البرازيل.

وضرب المنتخب المصري موعدا مع البرازيل في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بالأولمبياد.

وبمشاركة حجازي في مباريات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، أصبح ثاني أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات برصيد 7 مباريات.

الأكثر مشاركة بقميص منتخب مصر في الأولمبياد حتى الآن هما، علي الحسني في دورات 1920 و1924 و1928، ومحمد بدوي في دورتي 1960 و1964 برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

مدافع اتحاد جدة يتساوى حاليا مع الثنائي رفعت الفناجيلي وأمين الإسناوي وكلاهما لعب 7 مباريات في دورتي 1960 و1964.

أحمد حجازي عبر حسابه على انستجرام 🗣️📱 💬"هنقاتل ونلعب لأخر ثانية.. وإن شاء الله هنصعد" pic.twitter.com/lX1dvn7K9w — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 26, 2021

يذكر أنه بدءا من أولمبياد برشلونة 1992 تم اعتماد مشاركة اللاعبين بالسن الأولمبي تحت 23 عاما مع إضافة 3 لاعبين فوق السن.

ومنذ ذلك الحين شاركت مصر في الأولمبياد خلال 3 مناسبات، برشلونة 1992 ولندن 2012 وطوكيو 2020.

11 لاعبا شاركوا في نسخة 2012 في المباريات الأربعة وهم: أحمد الشناوي – أحمد فتحي – أحمد حجازي – عماد متعب – حسام حسن – إسلام رمضان – مروان محسن – محمد أبو تريكة – محمد النني – محمد صلاح – شهاب صلاح الدين.

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الفراعنة صعدوا لربع النهائي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تعادل مع إسبانيا وهزيمة أمام الأرجنتين ثم فوز على أستراليا.

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ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.

مصر ستلتقي مع البرازيل السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

ويلتقي المنتخب الإسباني متصدر المجموعة الثالثة مع كوت ديفوار السبت 31 يوليو في تمام الساعة 10:00 صباحا.