جوارديولا يلمح للعب مباراة الدرع الخيرية بفريق من الشباب

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

ألمح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إلى أنه قد يلعب مباراة الدرع الخيرية ضد ليستر سيتي بمجموعة من الشباب.

ويفتتح الموسم الجديد بالكرة الإنجليزية بلقاء الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليستر سيتي يوم 7 أغسطس المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا التأقلم، في ظل وجود 3 أو 4 لاعبين فقط من الفريق الأول".

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وأضاف "كل أسبوع هناك مجموعة جديدة من اللاعبين ستحضر، وأتمنى أن يتمكنوا من العودة ويمكنهم التدريب ولا يخضعوا للعزل".

وتابع "أعلم أنه ليس لدينا وقت كافي لأننا سنلعب مباراة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد 11 يوما".

العودة التدريجية للاعبي سيتي تأتي بعد مشاركة أكثر من لاعب في يورو 2020 وكوبا أمريكا 2021 خلال الصيف.

لم يكن لدى مانشستر سيتي سوى 8 لاعبين من الفريق الأول متاحين في المباراة الودية التي لعبها ضد بريستون نورث إند يوم الثلاثاء.

وأوضح بيب بعد الفوز 2-0 "الأداء حقا جيد، أنا سعيد رغم وجود عدد قليل من لاعبي الفريق الأول، ممن شاركوا في المران مرتين فقط".

وأتم "معظم لاعبي الفريق الثاني كانوا في حالة عزل لمدة 10 أيام، لذلك كان هناك نقص لا يصدق في فترة الإعداد لكنهم قدموا أداء جيدا حقا".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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