أولمبياد طوكيو 2020 – عبد الرحمن عرابي يودع منافسات الملاكمة بهزيمة أمام ثالث العالم

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 07:52

كتب : FilGoal

عبد الرحمن عرابي

خسر الملاكم المصري عبد الرحمن عرابي، من منافسه البريطاني بنجامين ويتاكر، في دور الـ 16 لوزن من 75 كجم لـ 81 كجم.

وودع عرابي المنافسة، بقرار الحكام.

وحصل ويتاكر، ثالث العالم وثاني قارة أوروبا في 2019 على قرار كل الحكام، ليفوز بالمباراة 5-0.

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وحصل ويتاكر على 30 نقطة من كل الحكام، باستثناء حكم واحد منحه 29 نقطة.

أما عرابي، فحصل على 27 نقطة، و26 نقطة، و28 نقطة، و27 نقطة، و27 نقطة، من الحكام على الترتيب.

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ملاكمة أولمبياد طوكيو 2020
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