أولمبياد طوكيو 2020 - قبل مواجهة مصر.. السويد تهزم البرتغال بصعوبة في اليد

حافظ منتخب السويد على تقاسم صدارة المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو بعد فوز صعب ضد البرتغال.

وتغلب منتخب السويد على البرتغال بنتيجة 29-28 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط بالفوز في الثلاث مباريات قبل أن يواجه مصر في المباراة المقبلة.

وتلعب السويد أمام مصر في الساعة 9:15 من صباح الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب مصر قد فاز على البرتغال في المباراة الافتتاحية 37-31 ليحقق نقطتين.

بينما خسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 32-27 ليتراجع إلى المركز الثالث.

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