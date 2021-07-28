أولمبياد طوكيو 2020 - قبل مواجهة مصر.. السويد تهزم البرتغال بصعوبة في اليد

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 05:40

كتب : محمد سمير

يحيى خالد - مصر والسويد - كأس العالم لكرة اليد 2021

حافظ منتخب السويد على تقاسم صدارة المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو بعد فوز صعب ضد البرتغال.

وتغلب منتخب السويد على البرتغال بنتيجة 29-28 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ورفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط بالفوز في الثلاث مباريات قبل أن يواجه مصر في المباراة المقبلة.

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وتلعب السويد أمام مصر في الساعة 9:15 من صباح الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب مصر قد فاز على البرتغال في المباراة الافتتاحية 37-31 ليحقق نقطتين.

بينما خسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 32-27 ليتراجع إلى المركز الثالث.

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طوكيو 2020 كرة يد السويد
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