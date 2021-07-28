أولمبياد طوكيو 2020 - قبل مواجهة مصر.. السويد تهزم البرتغال بصعوبة في اليد
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 05:40
كتب : محمد سمير
حافظ منتخب السويد على تقاسم صدارة المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو بعد فوز صعب ضد البرتغال.
وتغلب منتخب السويد على البرتغال بنتيجة 29-28 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ورفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط بالفوز في الثلاث مباريات قبل أن يواجه مصر في المباراة المقبلة.
وتلعب السويد أمام مصر في الساعة 9:15 من صباح الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة.
ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.
وكان منتخب مصر قد فاز على البرتغال في المباراة الافتتاحية 37-31 ليحقق نقطتين.
بينما خسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 32-27 ليتراجع إلى المركز الثالث.
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