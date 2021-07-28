أولمبياد طوكيو 2020 - منتخب سلاح السابر يلعب على المركز الخامس ضد إيران

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 05:28

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - سلاح السيف

فاز منتخب مصر لسلاح السابر على اللجنة الأولمبية الروسية في منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وتغلبت مصر على اللجنة الأولمبية الروسية (المصنف الخامس) بنتيجة 45-41 ليصعد منتخب سلاح السابر للعب على تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويلاقي منتخب مصر، إيران في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس الساعة 7:30 صباحا.

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وخسر منتخب مصر لسلاح السابر في منافسات الفرق أمام كوريا الجنوبية المصنف الأول في ربع النهائي.

وتغلب منتخب كوريا الجنوبية على مصر بنتيجة 45- 39 في مباراة كانت قريبة قبل نهايتها.

وتقام منافسات الفرق بمشاركة 3 لاعبين من كل فريق ومن يصل إلى 45 نقطة أولا يتأهل.

ويتكون المنتخب المصري من الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر.

وكان منتخب مصر للسابر قد تغلب على اليابان بنتيجة 45-32 ضمن منافسات ثمن النهائي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حصل على ذهبية فرق سلاح السابر الأخيرة في أولمبياد لندن 2012.

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