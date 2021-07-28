أولمبياد طوكيو 2020 – أسطورة سباحة جديدة؟ المجري ميلاك يحطم رقما قياسيا لـ فيلبس

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 04:07

كتب : FilGoal

كريستوف ميلاك

حطم المجري كريستوف ميلاك، أحد 7 أرقام أولمبية يحملها أسطورة السباحة الأمريكي مايكل فيلبس.

وفاز ميلاك بسباق 200 م فراشة، ليحطم رقم فيلبس المسجل في بكين 2008 كان دقيقة و52 ثانية و3 أجزاء من الثانية.

أما المجري ميلاك فأنهى السباق في دقيقة و51 ثانية و25 جزء من الثانية.

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يذكر أن ميلاك صاحب الـ 19 عاما هو صاحب الرقم العالمي، المسجل في يونيو 2019، بدقيقة و50 ثانية و73 جزءا من الثانية.

وكان ميلاك قد حطم رقم فيلبس نفسه في عام 2019، حيث كان يحمل فيلبس الرقم العالمي بدقيقة و51 ثانية و51 جزءا من الثانية، وهو الرقم الذي كان صامدا منذ عام 2009.

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كريستوف ميلاك مايكل فيلبس سباحة
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