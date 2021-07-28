أولمبياد طوكيو 2020 - تأهل منتخب سلاح السابر إلى ربع النهائي بعد الفوز على اليابان

تغلب منتخب سلاح السابر للرجال على اليابان في منافسات الفرق وتأهل إلى ربع النهائي.

وتقام منافسات الفرق بمشاركة 3 لاعبين من كل فريق ومن يصل إلى 45 نقطة أولا يتأهل.

ويتكون المنتخب المصري من الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر.

وتغلب منتخب مصر للسابر على اليابان بنتيجة 45-32 ضمن منافسات ثمن النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المصنف الأول عالميا في ربع النهائي.

وتقام مباراة ربع النهائي بين مصر وكوريا الجنوبية الساعة 4:25 فجرا.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حصل على ذهبية فرق سلاح السابر الأخيرة في أولمبياد لندن 2012.

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