أولمبياد طوكيو 2020 - تأهل منتخب سلاح السابر إلى ربع النهائي بعد الفوز على اليابان
الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 03:32
كتب : محمد سمير
تغلب منتخب سلاح السابر للرجال على اليابان في منافسات الفرق وتأهل إلى ربع النهائي.
وتقام منافسات الفرق بمشاركة 3 لاعبين من كل فريق ومن يصل إلى 45 نقطة أولا يتأهل.
ويتكون المنتخب المصري من الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر ومهاب سامر.
وتغلب منتخب مصر للسابر على اليابان بنتيجة 45-32 ضمن منافسات ثمن النهائي.
ويلعب منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المصنف الأول عالميا في ربع النهائي.
وتقام مباراة ربع النهائي بين مصر وكوريا الجنوبية الساعة 4:25 فجرا.
وكان منتخب كوريا الجنوبية قد حصل على ذهبية فرق سلاح السابر الأخيرة في أولمبياد لندن 2012.
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