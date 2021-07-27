أولمبياد طوكيو 2020 - معتمد جمال: هدفنا الوصول للأدوار الإقصائية من البداية.. ولن نستسلم

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

مصر - الأرجنتين - صلاح محسن

أوضح معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي أن هدف الجميع في البعثة منذ البداية هو التأهل للأدوار الإقصائية مشيرا إلى أن الجميع في قمة تركيزه لتحقيق ذلك غدا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي مع أستراليا غدا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.

وقال معتمد جمال في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "هذه المباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة في المجموعة بل هي المباراة الأصعب".

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وأضاف "نقلنا الصورة كاملة للاعبين وهم يرغبون في إسعاد الجماهير وصنع تاريخ لهم ولبلادهم، أن تكون ضمن أفضل 8 فرق في الأولمبياد فهذا شيء رائع".

وأتم "هدفنا منذ البداية هو التأهل للأدوار الإقصائية وهو ما نعمل عليه الآن قبل مباراة الغد، سنبذل كل جهدنا ولن نستسلم".

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على أستراليا غدا بفارق هدفين لضمان الصعود بشكل مباشر أو بفارق هدف وانتظار نتيجة المباراة الأخرى. (طالع سيناريوهات تأهل مصر من هنا)

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