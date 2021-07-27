أولمبياد طوكيو 2020 - رمضان صبحي: ليس أمامنا إلا الفوز.. سنقاتل لأجل الجماهير

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

رمضان صبحي منتخب مصر الأوليمبي

شدد رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي على أن اللاعبين سيقاتلون من أجل الفوز على أستراليا للحفاظ على آمال الصعود للدور الثاني.

ويلعب منتخب مصر الأوليمبي مع أستراليا غدا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.

وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي: "ننظر الآن للمستقبل فقط، المباراة القادمة ستكون قمة في الصعوبة ونحتاج للفوز للحفاظ على حظوظنا".

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وأضاف "ليس أمامنا إلا التركيز والعمل بكل جهدنا في هذه المباراة لكي نسعد الجماهير المصرية. سنقاتل من أجل ذلك".

ومن جانبه قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي: "ما زالت لدينا فرصة وسنعمل للحفاظ عليها، يجب علينا الفوز. لن نفقد الأمل".

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على أستراليا غدا بفارق هدفين لضمان الصعود بشكل مباشر أو بفارق هدف وانتظار نتيجة المباراة الأخرى. (طالع سيناريوهات تأهل مصر من هنا)

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