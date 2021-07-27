إيقاف لاعب أنيمبا لمدة عام بسبب تناول المنشطات أمام بيراميدز

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف أولادابو أوجستين لاعب إنيمبا النيجيري بسبب تناول المنشطات قبل مواجهة بيراميدز في كأس الكونفدرالية الموسم المنصرم.

وذكر كاف في بيان: "ثبتت ايجابية نتيجة اختبار البول للاعب أولادابو أوجستين (أ) التي جُمعت في المباراة رقم 153 بين بيراميدز (مصر) وإنيمبا (نيجيريا)، التي أقيمت يوم 16 مايو 2021 بسبب وجود مواد محظورة (بريدنيزولون / بريدنيزون)".

وأضاف البيان "يوم 18 يونيو 2021، تم إبلاغ الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالنتيجة وطُلب من اللاعب توضيح ما إذا كان يرغب في طلب تحليل العينة (ب)".

وتابع البيان "في 22 يونيو، تلقى كاف رد نادي إنيمبا عبر الاتحاد النيجيري والذي أشار إلى أن اللاعب اختار عدم طلب تحليل العينة (ب)".

وبعد مجموعة من التحقيقات مع اللاعب وأطباء ناديه، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي إيقاف اللاعب عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 12 شهرا، تبدأ من تاريخ الإخطار بالإيقاف المؤقت يوم 4 يوليو 2021.

بيراميدز عبر عقبة إنيمبا في ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة في نصف النهائي على يد الرجاء المغربي.

الرجاء توج باللقب في النهاية على حساب شبيبة القبائل الجزائري.