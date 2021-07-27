اللجنة الأولمبية توضح سبب تضارب نتيجة يوسف طلبة "خطأ تقني والتسجيل الورقي"

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 - 06:10

كتب : FilGoal

يوسف طلبة - القوس والسهم

نشر الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو 2020 تأهل يوسف طلبة لاعب مصر في منافسات القوس والسهم إلى دور الـ32 قبل أن يتم تعديل النتيجة بعد ما يقرب من نصف ساعة.

وأشار الموقع الرسمي إلى فوز يوسف طلبة بنتيجة 6-2 والتأهل إلى دور الـ 32 قبل أن يتم تعديل ذلك.

وكشف الموقع الرسمي بعد ذلك تأهل دينيس يانكين لاعب كازاخستان بعد فوزه 6-4 في الجولة الفاصلة مع يوسف طلبة.

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وأوضحت اللجنة الأولمبية عبر نشرتها الصحفية "حدث خطأ في النظام التقني أثناء المنافسة فظهرت نتيجة خاطئة قبل أن يتم تعديلها بعد ذلك".

وقال ماجد محيي المدير الفني لمنتخب القوس والسهم: "يوسف قدّم مستوى رائع وكان متقدما في النتيجة ووصلت للتعادل 4-4 قبل أن تعلن لجنة الحكام توقف النظام الإلكتروني وتعطله".

"توقفت المباراة 15 دقيقة ثم استئنافها من خلال التسجيل الورقي (وفقا للوائح)".

واختتم محيي تصريحاته "يوسف طلبة كان متفوقا لكن توقف المباراة لمدة 15 دقيقة منح أفضلية للاعب كازاخستان للعودة إلى تركيزه".

طوكيو 2020 القوس والسهم يوسف طلبة
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