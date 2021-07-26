محمد صلاح يوجه رسالة دعم للمشاركين في أولمبياد طوكيو

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر رسالة دعم للاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حصدت البعثة المصرية أول ميداليتين يوم الإثنين.

حققت مصر أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك، كلاهما برونزية.

وقال صلاح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسى، ولكل نجوم بلادنا اللذين جانبهم التوفيق وودعوا منافسات الأولمبياد".

وأضاف نجم ليفربول "نحن معكم وندعمكم فيما هو قادم ونثق بكم".

وأكمل قائد منتخب مصر "هذه ليست النهاية، هذه مجرد خطوة في طريق النجاح".

وأتم "نعلم أن هدفكم هو تشريف بلادنا، ونقدر كل جهودكم ونتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم".

ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوعة برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

وبذلك تكون تلك المرة الثامنة التي تحقق فيها مصر ميداليتين أو أكثر من نفس اللعبة في نفس دورة الألعاب الأولمبية.