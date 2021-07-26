بعد 9 أشهر من الغياب.. كلوب: فان دايك قد يشارك أمام هيرثا برلين

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

بعد نحو 9 أشهر من الغياب.. يعود فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول للمشاركة في المباريات مع فريقه، حسبما أعلن يورجن كلوب مدرب الحمر.

فان دايك أصيب بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي وغاب عن معظم مباريات الموسم المنصرم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فان دايك يبدو جيدًا حقًا في التدريبات".

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وأضاف المدرب الألماني "ربما أشركه في المباراة الودية أمام هيرثا برلين".

سيلعب ليفربول ضد الفريق الألماني مباراة ودية يوم الخميس.

وأكمل "أنا بحاجة أولا إلى إجراء بعض المناقشات مع الفريق الطبي قبل الدفع به، يبدو جاهزا.. سنرى".

ويستعد ليفربول لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم 13 أغسطس المقبل.

يورجن كلوب فيرجيل فان دايك ليفربول
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