حجازي: سنقاتل حتى الثانية الأخيرة من أجل التأهل

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - طوكيو 2020

وعد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأولمبي بالقتال حتى الثانية الأخيرة في لقاء أستراليا من أجل التأهل لربع نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

فرص منتخب مصر في التأهل لدور الثمانية ليست ضعيفة رغم تذيل ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال حجازي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سنقاتل ونلعب حتى الثانية الأخيرة".

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وأضاف مدافع اتحاد جدة السعودي "سنحقق التأهل إن شاء الله".

حجازي هو أحد اللاعبين الثلاثة فوق السن، رفقة الحارس محمد الشناوي، والمدافع محمود حمدي "الونش".

ورغم أن الفراعنة يتذيلون حاليا ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة إلا أن الفوز على أستراليا بهدف يوم الأربعاء قد يكفيهم للتأهل للدور التالي.

كيف؟

أولا، لابد أن يفوز منتخب مصر على أستراليا في الجولة الأخيرة التي ستنطلق الساعة 1 ظهرا يوم الأربعاء.

في المباراة الأخرى بين إسبانيا والأرجنتين هناك 3 نتائج محتملة هي:

الأولى فوز إسبانيا على الأرجنتين

في هذه الحالة ستتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بسبع نقاط ثم مصر (4 نقاط) ثم أستراليا والأرجنتين ورصيد كل منهما 3 نقاط.

الثانية تعادل إسبانيا والأرجنتين

في هذه الحالة ستتأهل إسبانيا متصدرة برصيد 5 نقاط وسيكون فارق الأهداف لصالح مصر على حساب الأرجنتين، لذلك ستتأهل مصر كوصيفة.

الثالثة فوز الأرجنتين على إسبانيا

في هذه الحالة ستتأهل الأرجنتين متصدرة للمجموعة وسيحدد فارق الأهداف الوصيف بين مصر وإسبانيا.

الترتيب الحالي للمجموعة:

إسبانيا - نقاط 4 - أهداف مسجلة 1 - أهداف مستقبلة 0 - فارق الأهداف +1

أستراليا - نقاط 3 - أهداف مسجلة 2 - أهداف مستقبلة 1 - فارق الأهداف +1

الأرجنتين - نقاط 3 - أهداف مسجلة 1 - أهداف مستقبلة 2 - فارق الأهداف -1

مصر - نقاط 1 - أهداف مسجلة 0 - أهداف مستقبلة 1 - فارق الأهداف -1

بينما بنود الفصل بين الفرق المتساوية في النقاط هي:

1 - فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

2 - الأهداف التي سجلها الفريق في كل مباريات المجموعة

3 - عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

4 - فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

5 - عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق التي لا تزال متساوية

6 - اللعب النظيف (الفريق الأفضل هو صاحب أقل نقاط وفقا للبطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها)

7 - القرعة

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