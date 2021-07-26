أستون فيلا يعلن رحيل جون تيري

أعلن أستون فيلا أن جون تيري مساعد المدرب قد رحل عن النادي.

انضم تيري بعقد لمدة عام كقائد للنادي في عام 2017، ولعب 32 مباراة في الموسم. ثم عاد إلى النادي بعد عام، وأصبح مساعدًا للمدرب دين سميث.

قال تيري في تصريحات لموقع النادي: "لقد تشرفت بأن أمضيت هذه السنوات الثلاث الماضية في أستون فيلا، لكني أشعر الآن أن الوقت مناسب لاتخاذ القرار الصعب للغاية بالرحيل ".

وأضاف "خطتي الآن هي قضاء بعض الوقت مع عائلتي، وبعد ذلك أتمنى أن أتلقى بعض الدعوات لزيارة أندية في جميع أنحاء أوروبا من أجل التعلم حتى أتولى منصب المدير الفني لأي فريق".

وتابع أسطورة دفاع تشيلسي "لا يمكنني أن أشكر دين سميث بما فيه الكفاية على الدعم والتوجيه الذي قدمه لي وأنا متأكد من أنه سيواصل قيادة النادي لمكانة أكبر".

من جهته قال دين سميث: "أشعر بخيبة أمل لخسارة جون كجزء من طاقمي التدريبي لكنني أتفهم تمامًا وأحترم قراره".

وأتم "لقد لعب جون دورًا كبيرًا في النجاح الذي حققه النادي خلال السنوات القليلة الماضية، ليس لدي شك في أنه سيصبح مديرا فنيا رائعا وأتمنى له التوفيق في المستقبل ".