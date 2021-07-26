كواترو: تمت.. فاران إلى مانشستر يونايتد

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 11:29

كتب : محمود ضياء

رافائيل فاران

كشفت صحيفة ديبورتيس كواترو الإسبانية عن حسم مانشستر يونايتد لصفقة رفائيل فاران من ريال مدريد.

وينتهي تعاقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وسيحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

الصحيفة أوضحت أن قيمة انتقال اللاعب ستكون أكثر بقليل من 50 مليون يورو.

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التقارير كانت قد أشارت لرغبة ريال مدريد في الحصول على 60 مليون يورو في البداية ومع التفاوض ورفض اللاعب لتجديد تعاقده تم الحسم برقم أقل مما طلبه النادي الإسباني.

مانشستر يونايتد اتفق على الشروط الشخصية مع اللاعب في وقت سابق قبل عودته لتدريبات ريال مدريد.

وانتقل فاران صاحب الـ28 عاما لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فاران ودع يورو 2020 رفقة منتخب فرنسا من ثمن النهائي عقب الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.

فاران
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