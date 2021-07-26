وكيل أحمد سمير: هناك اهتمام من داخل وخارج مصر.. وهذا هو موقفه من الرحيل عن الطلائع

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش عن وجود بعض الاهتمام باللاعب من أندية داخل وخارج مصر.

وارتبط اسم اللاعب بالأهلي خلال الفترة الأخيرة قبل أن يخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش وينفي توقيع اللاعب للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

وقال إسلام الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "هناك أكثر من ناد يتابع أحمد سمير ليس فقط في مصر، لديه رغبة أن يجدد طموحه ويخوض تجربة جديدة".

وأضاف "هناك اهتمام من أكثر من ناد وعندما تكون وكيل لاعب مثل أحمد سمير فمن الطبيعي أن تعرضه على الأهلي والزمالك، هناك حديث مع الناديين ولكنه لم يرتق ليكون عرض رسمي".

وأكمل "كل ما يتعلق بأحمد سمير سواء داخل أو خارج مصر مجرد اهتمام وليست عروض رسمية، اللاعب ميال لسماع هذه العروض لاختيار الأفضل حال وصولها".

أحمد سمير شارك في 29 مباراة مع طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع أربعة أهداف آخرين.