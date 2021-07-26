وكيل أحمد سمير: هناك اهتمام من داخل وخارج مصر.. وهذا هو موقفه من الرحيل عن الطلائع

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

أحمد سمير

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش عن وجود بعض الاهتمام باللاعب من أندية داخل وخارج مصر.

وارتبط اسم اللاعب بالأهلي خلال الفترة الأخيرة قبل أن يخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش وينفي توقيع اللاعب للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

وقال إسلام الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "هناك أكثر من ناد يتابع أحمد سمير ليس فقط في مصر، لديه رغبة أن يجدد طموحه ويخوض تجربة جديدة".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني الغاضب: الأهلي يمتلك مقاتلين أكفاء.. وهذا ما أعجبني من مروان محسن حارس كايزر: الطرد أخرجنا من حالة التركيز أمام الأهلي في نهائي إفريقيا مصطفى البدري: رفضت الاحتفال بهدفي في الأهلي تقديرا للنادي وجماهيره

وأضاف "هناك اهتمام من أكثر من ناد وعندما تكون وكيل لاعب مثل أحمد سمير فمن الطبيعي أن تعرضه على الأهلي والزمالك، هناك حديث مع الناديين ولكنه لم يرتق ليكون عرض رسمي".

وأكمل "كل ما يتعلق بأحمد سمير سواء داخل أو خارج مصر مجرد اهتمام وليست عروض رسمية، اللاعب ميال لسماع هذه العروض لاختيار الأفضل حال وصولها".

أحمد سمير شارك في 29 مباراة مع طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا وصنع أربعة أهداف آخرين.

أحمد سمير طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
عماد سليمان: لا أعلم سبب عدم قيد اتحاد كرة القدم لمروان شوقى 2 ساعة | الدوري المصري
وكيل أحمد سمير: هناك اهتمام من داخل وخارج مصر.. وهذا هو موقفه من الرحيل عن الطلائع 2 ساعة | الدوري المصري
حارس كايزر: الطرد أخرجنا من حالة التركيز أمام الأهلي في نهائي إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الخالق: الحكم لم يطرد ثنائي الأهلي.. والدوري المصري "الضعيف" لا يستحق كل هذه الأزمات 2 ساعة | الدوري المصري
مصطفى البدري: رفضت الاحتفال بهدفي في الأهلي تقديرا للنادي وجماهيره 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتمم إعداد ملف شكوى ساسي 3 ساعة | الدوري المصري
قمصان: مثلما أقول دائما نريد دعم جماهير الأهلي.. ونحن السبب في صعوبة مباراة الإنتاج 3 ساعة | الدوري المصري
بعد تألقه في الوديات..برشلونة يبحث عن عرض للاعبه الشاب 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك