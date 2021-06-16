بسيوني: سمير ولاشين لم يوقعا لـ الأهلي أو الزمالك.. وعمرو جمال "قراره ملك نفسه"

الأربعاء، 16 يونيو 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - ساسي - مهند لاشين

شدد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن نجمي فريقه، الجناح أحمد سمير ولاعب الوسط مهند لاشين، لم يوقعا للأهلي أو الزمالك على الترتيب.

مهند لاشين

النادي : طلائع الجيش

أحمد سمير

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش
الأهلي

وقال بسيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد سمير لم يوقع للأهلي. هو لاعب مميز ومن هدافي الدوري. لاعبو الطلائع مميزون ونثق بهم، ولن يتحركوا من خلف ناديهم".

وأردف "لم يصلنا عرض رسمي للاعب، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات إعلامية. كذلك مهند لاشين لم يوقع للزمالك".

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وعن عمرو جمال قال: "أتحدث يوميا معه. لقد استعاد 90% من مستواه، لديه إمكانيات كبيرة، فهو نموذج وملتزم في التدريبات، ويقاتل ليكون موجودا بصورة جيدة".

وأتم "هو لديه عروض، ومن حقه أن يوقع لأي ناد أو يعود للأهلي، قراره ملك نفسه، وأتمنى أن يستمر معنا، وينضم لصفوف المنتخب".

وسجل صاحب الـ 29 عاما 10 أهداف مع طلائع الجيش في 23 مباراة بالدوري هذا الموسم.

طلائع الجيش أحمد سمير مهند لاشين عمرو جمال عبد الحميد بسيوني
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