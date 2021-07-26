حارس كايزر: الطرد أخرجنا من حالة التركيز أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

يرى دانيال أكبيي حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أن فريقه تأثر كثيرا بحالة الطرد التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أكبيي لقناة أون تايم سبورتس 2: "كانت أول مرة من 50 عاما نصعد النهائي ولكن الشيء المحزن أننا لم نفز ولم تسر الأمور كما أردنا".

وأضاف "هذه هي كرة القدم وكل شيء قد يحدث بها وإذا خسرت شكلك وتنظيمك في الملعب ستخسر كل شيء قد يقودك للفوز وبعدها الطرد والهدف الأول الذي أخرجنا من التركيز في المباراة".

وواصل "كنا نواجه فريقا كبيرا والخبرة صنعت الفارق للأهلي وخسرنا تنظيمنا في الملعب ثم خسرنا التركيز الذهني بعد الهدف الأول".

وأكمل "الأهلي صاحب الخبرة الكبيرة استغل هذا الغياب الذهني ودخل الشوط الثاني بمنتهى القوة".

واستمر في تصريحاته "كنا نعرف أن الأهلي لديه لاعبين رائعين ويحبون امتلاك الكرة وكل شيء كان سهلا بالنسبة لنا في الشوط الأول قبل الطرد الذي أخرجنا من المباراة".

وأتم "نأمل في الفوز بالدوري الجنوب إفريقي والكأس لأننا أنهينا البطولة في المركز الثامن خلال الموسم الماضي وذلك من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".