عبد الخالق: الحكم لم يطرد ثنائي الأهلي.. والدوري المصري "الضعيف" لا يستحق كل هذه الأزمات

الإثنين، 26 يوليه 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

إبراهيم عبد الخالق - محمد هاني - الأهلي - الإنتاج الحربي

يرى إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الإنتاج الحربي أن فريقه كان يستحق الفوز على الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الخالق عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد أي لاعب أو مدرب يريد أن يخسر والجميع شاهد مستوى الإنتاج أمام الأهلي وكنا ند قوي للفريق الأحمر خلال المباراة".

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وأضاف "لا أريد الحديث عن التحكيم ولكن محمد هاني وأيمن أشرف يستحقا الطرد وإذا حدث ذلك لكنا على الأقل تعادلنا مع الأهلي".

وواصل "هل يوجد لاعب أو مدرب يريد أن يُكتب في سيرته الذاتية أنه قاد فريقه للهبوط، هل بعدما لعبت للزمالك وسموحة ومنتخب مصر أريد أن يقال عني إنني هبطت مع الإنتاج للدرجة الثانية؟".

وأكمل "أقول لجماهير الأهلي والزمالك ليس كل مدرب يخسر من الأهلي والزمالك نقول عليه إنه تعمد التفويت".

واستمر في تصريحاته "كرة القدم في مصر لا تستحق كل الذي يحدث بها لأن الدوري المصري من أضعف دوريات المنطقة".

وأوضح "كيف يحضر حوالي 400 مشجعا للأهلي في مدرجات الملعب والحكم ومراقب المباراة يشاهدونهم ويسمعون الجمهور وهو يوجه لي السباب والشتائم دون أن يتخذوا أي موقف".

وأشار "توقعت أن تكون مباراة الأهلي سهلة وأن نسجل الأهداف نظرا لأن مواجهات الفرق الكبيرة تكون مفتوحة على عكس باقي فرق الدوري التي تعتمد على الدفاع المكثف".

وأتم تصريحاته "كنا الأحق بالفوز أمام الأهلي ولكن الأخطاء الفردية تسببت في خسارتنا".

الأهلي الإنتاج الحربي إبراهيم عبد الخالق
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